CdM - Sorloth del Crystal Palace è l'obiettivo numero uno per l'attacco del Napoli: Llorente andrà via

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli studia il mercato anche perché Llorente andrà via e riguardo al rinnovo di Milik c’è distanza tra le parti.

Sorloth

Sorloth-Napoli, le ultime di mercato

Petagna è il centravanti classico, la boa, il punto di riferimento, il Napoli per completare il reparto in attesa di Mertens cerca un profilo dinamico, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, un attaccante di gamba. Mateta del Mainz è nella lista da gennaio, Azmoun dello Zenit San Pietroburgo piace tanto ma lo status d’extracomunitario frena le mosse del Napoli; Sorloth, di proprietà del Crystal Palace ma in prestito al Trabzonspor, corrisponde all’identikit su cui si lavora. Il costo è alla portata, basterebbero 20-25 milioni. Sui lati dell’attacco c’è Boga, il talento che meriterebbe uno sforzo economico.