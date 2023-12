Sono servite 15 partite per strappare lo scudetto al Napoli: quella felicità ora rimane nella memoria

Napoli - Finisce qua la corsa per lo scudetto del Napoli, dopo appena 15 partite e sono state sufficienti per strapparlo ai Campioni d'Italia e portarglielo via, lasciandogli il piacere di gustarsi quel tempo ormai perduto e quella felicità che rimane nella memoria. Un graffio di Gatti è sufficiente per darsi un tono e sbarazzarsi dagli equivoci, chi vorrà andarsene in giro a far festa dovrà fare i conti con una squadra che sa essere perfida, cinica, terribilmente spietata perché la Signora Omicidi è fatta così.