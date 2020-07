"Sono più efficace se gioco a due in attacco". Gazzetta e le preferenze di Osimhen, il racconto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un po' il personaggio Osimhen: "Dopo ogni gara analizza le sue prestazioni in video e spesso rimane a lavorare ancora ad allenamento concluso. Nell’annata in Francia ha migliorato anche la resistenza nei contrasti e alle provocazioni: "Ho cominciato a variare il mio gioco, moltiplicando le chiamate, spostandomi sulle fasce. Non sono uno che resta piantato in area, preferisco creare spazio. Poi conta il gol, per me un’ossessione. Posso giocare da punta unica, ma sono più efficace a due""