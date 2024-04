"Sono contento, non vedo l’ora", Cannavaro è il nuovo allenatore dell'Udinese!

Ultime calcio - Fabio Cannavaro da oggi è l’allenatore dell’Udinese. Ha firmato per cinque partite e 18 minuti. Il suo esordio giovedì contro la Roma di Daniele De Rossi, un altro dei campioni del mondo in Germania: l’Udinese scenderà in campo contro i giallorossi per recuperare i 18 minuti del match sospeso per il malore di Ndicka.

Cannavaro nuovo allenatore dell'Udinese

Come riporta Il Mattino, un contrattino di poco più di un mese. Con Ciccio Troise e Paolo il fratello a seguirlo. Cannavaro aveva una voglia matta di tornare ad allenare, stufo di essere solo il testimonial del calcio italiano in giro per le partite della Champions. «Sono contento, non vedo l’ora», ha sospirato rapidamente prendendo il volo per il Friuli. Lo attende un’impresa non di poco conto: salvare l’Udinese che si ritrova nella bagarre per non scendere in serie B.