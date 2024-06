Soltanto uno come Conte poteva permettersi di dire determinate cose avendo al fianco De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Soltanto uno come Antonio Conte poteva permettersi di dire, avendo al fianco De Laurentiis, “decido io, su chi deve restare e chi invece dovrà prendere altre strade”. Ne parla Tuttosport.

E’ cambiato il mondo Napoli, si entra in una nuova epoca, centinaia di ragazzi intonano il nome del nuovo allenatore:

“E lo aspettano come se fosse un personaggio oggetto dell’unzione divina, un re oppure il sommo sacerdote. Conte per Napoli è ormai il Messia, quello che ha fatto dimenticare in un solo istante tutte le amarezze della stagione vissuta con lo scudetto sulle maglie.

Nessuno maledice più quel decimo posto, con 40 punti di distacco dall’Inter che ha vinto il tricolore, anzi, quella catastrofe di classifica viene accettata oggi come una illuminazione, un premio alla sofferenza per poter arrivare ad un tecnico decisionista quale Antonio Conte”