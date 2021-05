Slitta a luglio la presentazione di Spalletti, intanto ADL lavora allo staff tecnico. Il Mattino: c'è un obiettivo preciso

Napoli Calcio - L’Inter non dà ancora l’ok per la presentazione di Luciano Spalletti, quindi se dovesse rimanere il veto, probabilmente se ne parlerà nel ritiro di Dimaro-Folgarida (che parte il 15 luglio). D’altronde, Spalletti è già al lavoro: ha una matta voglia di ricominciare dopo praticamente due anni a curare solo la sua azienda in Toscana e a guardare partite alla tv, come riporta Il Mattino. Ma in ogni caso in queste ore va definito lo staff tecnico e alle trattative con gli assistenti di Spalletti ci sta pensando De Laurentiis in prima persona, che vuole ridurre il bugdet per lo staff tecnico che con Gattuso era piuttosto superiore alla media della società azzurra.