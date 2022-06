Sirigu-Napoli, il portiere non vuole essere la balia di Meret! Posta una condizione per firmare

Calciomercato Napoli. Il club azzurro continua a lavorare per risolvere la grana portieri: Ospina è in scadenza ed il rinnovo è lontano, mentre Meret aspetta garanzie tecniche per firmare il nuovo contratto.

Sirigu Napoli

Sirigu-Napoli, le ultime

Una situazione intricata, nella quale continua a riecheggiare il nome di Salvatore Sirigu come possibile dodicesimo. Dell'ex portiere della Nazionale ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino: