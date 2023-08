Antonio Sinicropi è il nuovo Club Manager della SSC Napoli. Il sito ufficiale della società azzurra ha ufficializzato l’ingresso in società del compagno di Valentina De Laurentiis. Sinicropi rivestirà il ruolo di club manager con compiti di raccordo tra tra l’area sportiva e l’area aziendale. Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, Valentina De Laurentiis e Antonio Sinicropi hanno un figlio che si chiama Aurelio. Proprio come il nonno quindi.