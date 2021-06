Sinatti torna al Napoli, Il Mattino: De Laurentiis si è mosso in prima persona, la squadra invocava l'ingaggio

Napoli calcio, un pezzo dello staff di Sarri durante il suo straordinario triennio, torna nel club azzurro alla corte di Spalletti: è il preparatore atletico Francesco Sinatti. Secondo Il Mattino ha lasciato uno splendido ricordo in De Laurentiis che infatti si è mosso in prima persona per convincerlo ad accettare il ritorno in azzurro.

Sinatti-Napoli, ritorno chiesto dalla squadra

Sinatti era stato sul punto di tornare già durante il periodo della gestione Ancelotti, quando la squadra invocava a gran voce una diversa preparazione, ricordando i risultati atletici e di prestazioni che erano stati raggiunti nei tre anni con Sinatti e Sarri, e si era fatto il suo nome. Si occupa anche della prevenzioni infortuni ed è anche questo aspetto che ha convinto De Laurentiis a riportarlo a Napoli visto che da marzo era in Turchia, nello staff di Francesco Fariali al Fatih Karagumruk.