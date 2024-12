Ultime notizie SSC Napoli - Era a caccia di riscatto l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, come racconta Il Mattino.

“Per Simeone ogni occasione è quella giusta per dimostrare a Conte che ha tutto per essere decisivo quando Lukaku vive serate di luna storta. Si sta dando da fare in ogni allenamento senza mai risparmiarsi né mettendo mai il muso per le panchine inanellate dopo l'arrivo di Lukaku”