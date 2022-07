Da Verona - Pressing Napoli per Simeone, offerto prestito oneroso con obbligo di riscatto: spuntano le cifre

Calciomercato Napoli. Giovanni Simeone si avvicina al Napoli. Il centravanti argentino dell'Hellas Verona è uno degli obiettivi principali per il ruolo di vice-Osimhen e potrebbe andare a sostituire Andrea Petagna (vicino al Monza).

Il Napoli sta studiano il colpo Cholito Simeone che sarebbe quasi del tutto finanziato proprio dalla cessione di Petagna. Della trattativa con il club scaligero nel ha parlato il Corriere di Verona, svelando anche le cifre dell'offerta di patron De Laurentiis:

Ora il Napoli ne mette sul tavolo 2 per il prestito con un obbligo fissato a 15, per un totale di 17. L’Hellas aspetta, perché per Simeone rimane l’interesse del Siviglia e del Valencia. La via della Spagna è sempre aperta.