Simeone-Napoli e Petagna-Monza, Gazzetta: operazioni destinate a sbloccarsi per un motivo

Notizie Napoli calcio. Andrea Petagna è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Il centravanti è ad un passo dal Monza, con il quale si stanno limando i dettagli con il club di De Laurentiis per la cessione.

Petagna

Calciomercato Napoli, ultime su Petagna e Simeone

L'addio di Petagna al Napoli aprirebbe le porte all'arrivo di Giovanni Simeone, già bloccato con l'Hellas ed in attesa del via libera definitivo. Ecco quanto scritto in merito da La Gazzetta dello Sport: