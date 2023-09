Simeone e Mario Rui dimenticati da Garcia: in due non arrivano a un'ora di impiego in tre partite!

Ultime notizie Napoli - Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia ha cominciato a insistere in maniera più costante su Raspadori e non su altri azzurri, ne parla il Corriere dello Sport.

Spicca un dato su tutti, l’impiego di Elmas, 21 minuti in totale e in panchina con la Lazio:

“Per il resto spiccano altri due minutaggi ridotti: Mario Rui non è mai partito titolare e ha collezionato finora 14 minuti a Frosinone e 24 con la Lazio. Numeri bassi anche per Simeone: 20 minuti in totale; 9’, 5’, 6’. Sarà colpa - si fa per dire - di quel mostro di Osimhen”