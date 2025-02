Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Giovanni Simeone:

"Nove i gol segnati ai biancocelesti in carriera, di cui un poker quando giocava per l’Hellas. Ironia della sorte, è una delle squadre a cui papà Diego, il Cholo, è legatissimo. In Coppa, a dicembre, ne fece un altro. Insomma, quando vede Lazio Gio scalda i motori e spesso fa gol".