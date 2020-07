"Siamo fermi!", Gazzetta svela le urla di Gattuso: i suoi sembrano non ascoltarlo

Ultime notizie Napoli - Tre rigori per decretare la salvezza aritmetica del Parma e per certificare la brusca frenata del Napoli, che al Tardini perde la seconda partita post-lockdown come racconta la Gazzetta dello Sport nella propria analisi:

“Il titic-titoc del Napoli non produce granché là davanti, a parte una buona occasione sprecata da Politano, e Gattuso ha di che sbracciarsi davanti alla panchina. «Siamo fermi!» grida Ringhio, ma i suoi sembrano non ascoltarlo. Il Napoli ha qualità tecniche nettamente superiori, continua a tenere il pallino del gioco e arriva al pareggio sempre su rigore, ma non ha la forza per dare il colpo del k.o. Per passare servirebbe una genialata, ci prova Insigne con un tiro a giro, ma non è serata”