Gazzetta - E' ancora sfida tra Milik e Mertens: uno dei due è di troppo! Il bomber polacco piace alla Roma

Calciomercato Napoli - Alla SSC Napoli manca ancora qualcosa, magari un centravanti. I tifosi lo chiedono a gran voce, Carlo Ancelotti, almeno per ora, non l'ha richiesto esplicitamente.

E' certo, però, che Arek Milik troppe volte ha dimostrato di non poter reggere da solo il reparto offensivo azzurro. In ogni caso, però, sarà proprio lui a guidare la manovra, almeno nella fase iniziale del campionato. Carlo Ancelotti continuerà a dargli fiducia, in attesa del sogno chiamatosi Mauro Icardi. Qualora dovesse arrivare l'argentino, o comunque un altro centravanti di razza, su Milik pare esserci l'interesse della Roma.

L'unica soluzione, ad ora, ad Arek Milik è Dries Mertens. I due da anni si alternano; il folletto belga, però, adesso è in scadenza, così come Jose Maria Callejon.

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"L’attaccante belga è solito dialogare negli spazi stretti e concludere dall’interno dell’area. Schierarlo centravanti è stata un’intuizione di Maurizio Sarri, tre ani fa. Da allora, è sempre stato considerato una punta centrale, non più alternativa a Insigne, ma all’attaccante polacco. De Laurentiis, però, non è intenzionato a rinnovargli il contratto. Sarebbe potuto emigrare in Cina, a guadagnare un bel po’ di milioni, ma ha preferito restare per vincere lo scudetto..

Si ritroverà un organico allargato, Ancelotti, per l’inizio del campionato. Dovrà gestire l’abbondanza che nel caso del Napoli non guasta, perché si vuole puntare allo scudetto e perché si vuole ben figurare in Champions League, arrivando perlomeno agli ottavi. E’ probabile che il mercato del Napoli possa subire qualche altro scossone, che dopo Lozano possa arrivare uno tra Icardi o Llorente e, perché no?, James Rodriguez se Florentino Perez starà alle condizioni del presidente napoletano. Insomma, per Callejon e Mertens si prospetta già un ruolo di comprimari. C’è il nuovo che avanza".