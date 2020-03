Serie A spaccata! CorSport: club divisi tra chi vuole giocare e chi ritiene finito il campionato, c'è un pensiero tra i presidenti [GRAFICO]

Ultimissime notizie - La Serie A divisa. Oggi come non mai. Da una parte chi vuole tornare a giocare per terminare con i verdetti del campo questa stagione. Dall’altra chi invece ritiene concluso il 2019-20 e non si straccerebbe le vesti se il pallone riprendesse a rotolare solo nel 2020-21. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Ogni presidente ha chiaro in mente che, in qualunque modo sarà messo un punto, ci saranno dei danni. Sarebbero minori se non si arrivasse alla conclusione cristallizzando la classifica attuale (magari senza assegnare lo scudetto, ma non certo con una Serie A del prossimo anno a 22 formazioni perché la Figc è contraria) oppure giocando fino ad agosto (con il rischio di “influenzare” il 2020-21)?”

Serie A, i presidenti che pensano alla stagione già finita

Cairo (Torino)

Cellino (Brescia)

Ferrero (Sampdoria)

Saputo (Bologna)

Zhang (Inter)

Scaroni (Milan)

Preziosi (Genoa)

Mattioli (SPAL)

Serie A, i presidenti che non si schierano e aspettano gli sviluppi

Agnelli (Juventus)

Soldati (Udinese)

Serie A, i presidenti che sperano di tornare a giocare

Lotito (Lazio)

De Laurentiis (Napoli)

Giulini (Cagliari)

Percassi (Atalanta)

Pallotta (Roma)

Commisso (Fiorentina)

Setti (Verona)

Pizzarotti (Parma)

Rossi (Sassuolo)

Sticchi Damiani (Lecce)