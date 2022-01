Repubblica - Serie A: le squadre chiedono la sospensione del campionato, il motivo

Le ultime sulla Serie A e la sospensione del campionato italiano. Perché adesso sono i club a chiedere di fermare la Serie A dopo che il Governo ha chiesto una Serie A a porte chiuse ad interim.

Repubblica dà gli ultimi aggionramenti sullo stop al campionato di Serie A e la sospensione chiesta dalle squadre italiane.

Tutto ciò ha imposto la nuova stretta. Ma quando il presidente Dal Pino ha riferito la questione ieri all’assemblea di Lega, gli animi si sono incendiati. «Siamo il settore che ha ricevuto meno ristori e ora vogliono toglierci anche i soldi degli stadi?», diceva qualcuno. Addirittura, tra le medio-piccole del campionato inizia a serpeggiare un’idea: «A questo punto è meglio fermare il campionato di Serie A, per non perdere il pubblico».

In realtà, una pessima idea: perché da contratto, se fosse la Lega stessa a decidere lo stop, e senza poter già riprogrammare in data certa le partite, si rischierebbe di perdere una rata dei soldi delle tv, Dazn e Sky. Altro che gli incassi dei biglietti. Ma in un momento storico in cui al cinema e a teatro si entra con mascherina e green pass, la stessa formula non può non valere anche per gli stadi, sostengono i club. Semmai, è necessario trovare il modo di farla rispettare.

L’altro fronte aperto è contro le determinazioni delle Asl, che hanno impedito a Bologna, Torino, Udinese e Salernitana di giocare giovedì. Ieri la Lega ha depositato il primo ricorso contro una Asl: al Tar di Salerno, chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui aveva di fatto messo in quarantena la squadra, o almeno del divieto di “partecipare a eventi sportivi ufficiali”. Il primo, non sarà l’ultimo: i prossimi saranno contro l’Asl Friuli, l’Ausl di Bologna e l’Asl di Torino per quei provvedimenti che “impediscono il regolare svolgimento del campionato con gravissimi danni”. In assemblea il tema è tornato in discussione.