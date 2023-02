Serie A, scontro col Governo sui diritti Tv: "Perché avete cambiato idea?"

È scontro tra Governo italiano e Lega Serie A sul tema dei diritti Tv. Ne parla oggi il Corriere della Sera, che cita le parole di Lorenzo Casini: il presidente della Lega si è detto sorpreso della scelta governativa di non emendare il decreto Milleproroghe con un prolungamento dei contratti sui diritti televisivi con DAZN e Sky.

Un prolungamento considerato essenziale per rimpinguare le casse dei club di Serie A in un momento di particolare difficoltà finanziaria. La Lega, attraverso le parole di Casini, attacca: "Perché il Governo ha cambiato idea?". L'impressione, infatti, è che si fosse arrivati ad una maggioranza politica in grado di sostenere le ambizioni delle squadre di Serie A, invece c'è stato un passo indietro.

La Lega chiede anche provvedimenti normativi che contengano o puniscano il fenomeno della pirateria. "Il calcio, lo sport e il Paese non possono aspettare un anno", conclude Casini invocando celerità nelle decisioni e ricordando come il gettito fiscale e i proventi del calcio sostengano tutto il settore dello sport italiano.