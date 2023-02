Lega Serie A, il presidente Casini: "Sorpresi da no del Governo a proroga diritti tv"

"Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo. Siamo sorpresi perché è una misura che tutta l'assemblea oggi ha ricordato che non ha oneri per la finanza pubblica. È molto utile per quello che sarà il nuovo bando per i diritti tv, quindi siamo sorpresi di questo cambio di direzione perché l'emendamento era della maggioranza".

Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, all'uscita dell'assemblea dei club. "Siamo curiosi di capire che cosa è successo, perché è una proroga tecnicamente, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Non costa, non è automatica, è stata riformulata anche dal Governo stesso, quindi siamo curiosi di capire cosa sta succedendo - ha proseguito -. Le posizioni di Sky e DAZN? Non è una norma a favore di qualcuno, ma a favore di migliori procedure e negoziazioni. È un peccato che quando ci sono norme utili siano strumentalizzate da una parte o dall'altra".