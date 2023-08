Serie A, Rocchi si muove: stop ad arbitri e VAR! E slittano le pubblicazioni degli audio sugli episodi incriminati

«Ho visto io, sono arrivati insieme». Fermato. Stop. Le faremo sapere. E Var muto. Il designatore Gianluca Rocchi è rimasto esterrefatto e non sarà leggero con Marco Di Bello dopo il nulla di buono – suo e del Var Francesco Fourneau che non ha corretto l’erroraccio – fatto al 25’ s.t. di Juventus-Bologna. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Lo stop arriverà e sarà lunghetto. Per entrambi. Un mese fuori? Considerando sosta e ripresa non è da escludere. E gli audio? A proposito di audio arbitro-Var: la pubblicazione tramite piattaforma – e annunciata più di un mese fa - slitterà un po’. La Can ne è in possesso e ha lavorato anche sulle comunicazioni. Ma bisognerà attendere. Oltre a Di Bello, a Rocchi non è particolarmente piaciuto nemmeno Mariani in Milan-Torino: potrebbe scattare un turno di stop"