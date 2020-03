Serie A, il rischio di non ripartire è fortissimo: sale il numero di contagiati nel calcio

Notizie Calcio - Anche Paulo Dybala, Paolo e Daniel Maldini sono positivi al coronavirus. Sono 16 i casi totali adesso in Serie A. Così come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, la domanda adesso non è più quando si ricomincerà a giocare ma se si ricomincerà. Del resto la curva del contagio non accenna a calare, all'ozzonte non sembra intravedersi il sereno e il calcio deve prenderne doverosamente atto.

Il rischio di non ripartire, quindi, è fortissimo. E qualche società inizia a fare di conto: se il campionato non finisse, potrebbe risparmiare gli stipendi residui da qui al 30 giugno. La Serie A proverà comunque a salvarsi attraverso una lettera che verrà consegnata alla Federcalcio. In questa, oltre alla stima dei danni, ci sono anche una serie di misure da proporre al governo per "salvare" il calcio italiano. Si registra un passo in avanti anche da parte dei calciatori: hanno fatto sapere di essere "pronti a fare la loro parte, se ci sarà bisogno". Ossia a fare delle rinunce sugli stipendi, non solo sulle ferie. Ma nonostante tutto, potrebbe non bastare. La Serie A 2019/20 potrebbe mai più riprendersi.