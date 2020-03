Serie A, ripresa allenamenti 4 aprile: ADL ha abbandonato in extremis Lotito nelle votazioni, il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena legato alla votazione relativa alla ripresa degli allenamenti in Serie A il 4 aprile:

De Laurentiis, Galliani e Lotito

Serie A, ripresa degli allenamenti: De Laurentiis scarica Lotito

"La partita è ferma sul 19 a 1, ma l’unico avversario non demorde. Il campo è il solito, la ripresa degli allenamenti e ad alimentare lo scontro resta il presidente della Lazio, Lotito. Riprendere, come e quando, è uno dei primi temi che verranno affrontati oggi, nell’assemblea a distanza dei presidenti di Serie A. Il Napoli che sembrava giocare nella squadra di Lotito, è passato dalla parte della maggioranza. Che sposa i principi di sicurezza e uniformità: si torna in campo quando i medici riterranno si possa fare senza conseguenze e tutti insieme, in modo da non creare disparità di condizione".