Serie A, passo avanti del governo verso la ripresa degli allenamenti collettivi, CorrSera: gli ostacoli però restano moltissimi

Ultime calcio - Il campionato è ancora un buco nero, un’incognita legata a troppe variabili per poterlo mettere in agenda. Ma la ripartenza, almeno con gli allenamenti collettivi, è una via che diventa sempre più percorribile: «Si va verso la soluzione che i tifosi si aspettano. Non c’è il via libera, però abbiamo preso una buona direzione» ha ammesso Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute. È sembrata una sorta di via libera anticipata. Spadafora, ministro dello Sport, tante volte critico con il calcio, è sulla stessa linea.

Serie A

Serie A, si va verso la ripresa degli allenamenti collettivi

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera: