Serie A, la proposta del Corriere della Sera: play off scudetto e campionato a 16 squadre, dal nono posto in giù tutti possono retrocedere!

Oggi si concluderà definitivamente la Serie A 2018 / 2019 che in Serie A ha visto dominare in lungo e in largo la Juventus di Massimiliano Allegri. Il campionato entusiasma sempre meno a causa dei risultati praticamente scontati e proprio per ravvivarlo è arrivata la proposta del Corriere della Sera in edicola questa mattina.

Serie A, la proposta del Corriere della Sera

Sul Corriere della Sera, a firma di Massimo Gramellini, arriva una proposta davvero molto interessante che potrebbe dare nuovo smalto a questa Serie A diventata ormai monotona e scontata: sedici squadre al via e campionato finito a ridosso della Pasqua. Le prime otto in classifica vanno ai play off mentre le altre si giocano la permanenza in Serie A ai play out. Si partirebbe ovviamente dai quarti e le squadre eliminate non andrebbero in vacanza ma si affronterebbero con le altre eliminate per accedere alle competizioni europee. Dal nono posto in giù, invece, tutte le squadre sarebbero coinvolte in gare finalizzate a difendere la categoria, con la retrocessione che toccherebbe solo a due compagini.

Ultimissime calcio Napoli