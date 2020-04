Serie A, la bozza di calendario: tour de force per il Napoli, 12 partite in 40 giorni

Serie A - Il Dpcm del Governo ha sospeso ogni attività fino al 3 maggio ma la Figc e la Lega Serie A spingono per la ripresa. E giocano d' anticipo, cominciando a fare i conti per la ripresa. L'edizione odierna di Cronache di Napoli racconta della bozza di calendario su cui la Lega sta lavorando per la ripresa, per il Napoli ci sarebbero da giocare dodici partite di campionato in soli quaranta giorni.

Serie A

Notizie Serie A: calendario Napoli