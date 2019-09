Serie A, Ancelotti sul podio dei più pagati: davanti a lui solo Sarri e Conte, le cifre

C’è un uomo solo al comando: Antonio Conte. Quegli undici milioni netti all’anno (sino al 2022) sono una sorta di spartiacque con i colleghi della Serie A. L’allenatore dell’Inter guadagna più di tutti, quinto nella top ten europea che vede Simeone (23) davanti anche a Guardiola (18). Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Uscito di scena Allegri, con i suoi 7,5 milioni di euro (ancora a libro paga della Juve sino a giugno), il suo successore nella top ten dei compensi è proprio il Conte interista. La scorsa estate De Laurentiis ha puntato su Ancelotti, vincolandolo sino al 2021 con un ingaggio da 5 milioni. Una svolta di garanzia per colmare il vuoto lasciato dal «Masaniello» Maurizio Sarri, attratto dal Chelsea. Un anno dopo è proprio la Juve a puntare su di lui e lo porta al governo del campionato con un stipendio da 5,5 milioni, più generosi bonus legati (ovviamente) alla Champions. È singolare che, una volta tanto, il club di Agnelli si piazzi secondo dietro l’Inter in questa speciale graduatoria, nonostante lo strapotere sul mercato come nel monte-stipendi"