Serie A, oggi Consiglio di Lega: la prossima stagione inizia il 12 settembre, due gare in chiaro su Tv8

Ultimissime notizie Serie A. Oggi è in programma il Consiglio di Lega in cui si parlerà soprattutto delle date della prossima stagione, che sarà inaugurata dalla Nazionale di Roberto Mancini (foto) impegnata il 4 settembre in casa con la Bosnia e il 7 in Olanda. La serie A dovrebbe cominciare nel week end del 12-13 settembre. L’alternativa è il rinvio di una settimana, al 19-20, ma non è probabile visto che a giugno del 2021 comincerà l’Europeo itinerante. Giovedì assemblea di Lega. Entro mercoledì si sbloccherà la situazione per il calcio in chiaro: saranno trasmesse su tv8 di Sky due partite. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Serie A