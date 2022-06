Semplici: "La sosta per il Mondiale danneggerà le big del campionato"

Calcio Napoli - Leonardo Semplici ha commentato alla Gazzetta dello Sport il prossimo calendario di serie A che vedrà praticamente uno stop di due mesi per il Mondiale in Qatar.

Ecco le parole dell'allenatore:

"Si partirà come sempre, non credo che si cercherà di cominciare il campionato in maniera più veloce, anche se dipende dalle singole scelte. La cosa importante sarà valutare il riposo di due mesi per il Mondiale e poi avere una ripresa efficace. Durante quella sosta bisognerà capire quanto tempo dare di riposo, quando e come ricominciare. Bisogna anche vedere quanti giocatori saranno via, il problema è soprattutto delle grandi squadre che avranno via tanti giocatori. E purtroppo i giocatori italiani saranno a casa... Di sicuro la sosta di due mesi sarà un aspetto nuovo e non facile da gestire, soprattutto per il recupero della miglior condizione; sarà fondamentale ripartire bene per essere pronti nella fase decisiva della stagione, quindi la cosa migliore sarà quella di giocare tante amichevoli".