Segnali di distensione da De Laurentiis, Il Mattino: ieri il presidente si è intrattenuto con Gattuso e Giuntoli nel ritiro azzurro, ecco di cosa hanno discusso

Notizie Napoli calcio. Ieri sera c'era anche Aurelio De Laurentiis all'hotel Britannique per il classico ritiro pre-partita del suo Napoli. Contro il Bologna sarà una partita fondamentale per non perdere il treno Champions, come sottolineato dai colleghi de Il Mattino:

"Anche ieri sera si è visto con De Laurentiis che ha raggiunto la squadra nel ritiro al Britannique attorno alle 21,30 e poi il patron con Ringhio e Giuntoli si è trattenuto nel salone per vedere in tv la ripresa di Juventus-Lazio (ed è tornato di nuovo a parlare dell’arbitraggio di mercoledì). Nessun discorso particolare del presidente, solo la voglia di stare insieme alla squadra. E al suo allenatore e al suo direttore. Il tempo per tirare le somme sulla stagione arriverà, certo, ma non è adesso".