Segnale del Napoli per Juan Jesus, contro l'Atalanta può indossare la fascia da capitano

Napoli - Il Napoli era rimasto in silenzio fino a ieri, dopo aver scelto di assecondare Juan Jesus nella sua decisione di andare avanti da solo, ora però alza la voce. «Restiamo basiti. Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione».

Questo il comunicato del Napoli che secondo Il Mattino, è pronto a delle iniziative per mostrare vicinanza e solidarietà al proprio calciatoe. Non è escluso che contro l'Atalanta venga indossata venga fatta indossare la fascia da capitano a Juan Jesus.