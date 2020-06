Seconde occasioni in fondo alla Coppa, CorSera: nessun club può snobbarla, anche per il rilancio personale

Ultime calcio - Trattata troppo spesso come una modesta medaglia di consolazione, da piazzare chissà poi perché in coda a ogni ordine d’importanza, la Coppa Italia ottiene oggi la sua onesta e meritata rivincita. Un po’ perché per spinta governativa s’è scelto di ripartire da lei e dalla diretta Rai dopo la lunga notte del lockdown, offrendole quindi enorme visibilità e una formidabile carica simbolica.

coppa Italia

Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera: