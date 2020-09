"Se non stava bene, non doveva esserci": tra i dirigenti di A irritazione e rabbia condivise per l’imprudenza di De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli - Come racconta La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, due giorni fa in assemblea di Lega, non ha nascosto ai suoi interlocutori un certo malessere. Mal di pancia, spiegava a colleghi presidenti e dirigenti, attribuito a un’indigestione di ostriche:

“Non aveva la febbre, ma il fastidio, questo sì, che ha trasferito agli altri partecipanti alla riunione. Irritazione e rabbia condivise per l’imprudenza del presidente del Napoli. «Se non stava bene, non doveva esserci» la sintesi del pensiero. Ci sono stati momenti di condivisione durante il pranzo, e altre chiacchiere a margine del voto sui fondi. La Lega precisa che durante i lavori sono stati rispettati tutti i protocolli anti-Covid e dunque un rigido distanziamento sociale”