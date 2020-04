"Se non si riprende a giocare il calcio è finito", la confessione di Gravina alla commissione medica FIGC: spunta l'ipotesi 'mini-mondiale'

Ultime calcio - «Se non si riprende a giocare il calcio è finito», ha detto mercoledì il presidente Gabriele Gravina alla commissione medico scientifica federale. Il numero uno della FIGC spinge per trovare una soluzione, partendo come ipotesi di finire anche a dicembre, ma con l’obiettivo di accorciare i tempi fino a quando sarà possibile. Ne parla il Corriere dello Sport:

“L’intento di Gravina è che il protocollo medico garantisca la salute dei calciatori e di chi gli sta vicino. Il problema che si sta valutando in questi giorni è di carattere geografico: si potrà giocare in Lombardia? Il presidente federale con i suoi collaboratori sta valutando anche questo: riemerge l’idea di un piccolo mondiale, da disputarsi in tre o quattro città poco distanti dove la diffusione del virus è stata bassa”