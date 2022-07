"Se lo fai un'altra volta ti caccio dal campo", litigio Spalletti-Osimhen: la ricostruzione di Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ricostruisce il litigio tra Victor Osimhen e Luciano Spalletti avvenuto nell'allenamento del pomeriggio ieri allo stadio Patini di Castel di Sangro. Il quotidiano riporta anche dei virgolettati di Spalletti aal centravanti nigeriano durante la discussione nata dopo un contrasto tra lo stesso Osimhen e Ostigard.

Ecco cosa si legge su Gazzetta:

"Ma il nigeriano è un agonista e non si controlla: vuole il calcio di punizione. L’arbitro Spalletti lo richiama: «Basta Victor, se lo fai un’altra volta ti caccio dal campo». Ma evidentemente l’adrenalina del centravanti non è del tutto scaricata e continua a gesticolare lamentandosi. A quel punto Spalletti, senza scomporsi, conferma quanto anticipato al suo attaccante e lo manda via dal campo.

La doccia fredda «Stai parlando troppo, vai a farti la doccia», dice l’allenatore-arbitro con una gestualità chiara anche ai quasi mille tifosi che assistono in tribuna: alzando il braccio sinistro e indicando lo spogliatoio. A testa bassa Osimhen lascia il campo, togliendosi la pettorina gialla, e continuando un po’ a borbottare nervosamente. Ma rientrando nello spogliatoio e dunque accettando la scelta disciplinare dell’allenatore. L’episodio finisce qui e chiaramente non ci saranno ripercussioni né fra i compagni, tantomeno con l’allenatore, che ha voluto una volta in più sancire l’importanza dei comportamenti in campo".