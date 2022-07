Se De Laurentiis chiude a una cessione del Napoli, spalanca al divorzio dal Bari: i tifosi pugliesi chiedono chiarezza

Il Corriere del Mezzogiorno dell'edizione di Bari mette in evidenza un aspetto della vicenda multiproprietà che riguarda la famiglia De Laurentiis.

Una notizia smentita seccamente, con una altrettanto secca specificazione: «De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli». Il comunicato rimette a galla l’ormai annosa questione della multiproprietà.

Come noto, Bari e Napoli entro il 2024 non potranno più avere lo stesso proprietario, in virtù della decisione della Figc di stoppare la coesistenza delle multiproprietà anche in categorie diverse.

Prima sarebbe stata necessaria la compresenza dei due club nella stessa categoria, adesso anche quel criterio è venuto meno. Il tema di tanto in tanto torna in auge, intervallato da ondate di calciomercato e dai risultati sul campo. Ma inevitabilmente, quando riemerge, fa discutere. E genera qualche apprensione.

I tifosi anche stavolta hanno ingoiato un boccone amaro perché l’equazione è semplice: se Aurelio de Laurentiis in modo così netto chiude le porte a una cessione del Napoli, conseguentemente le spalanca al divorzio dal Bari.