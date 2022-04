Napoli primo se le gare finissero al minuto 85: il dato che inchioda gli azzurri

Il Napoli ha perso lo scudetto negli ultimi cinque minuti di gioco. Da un dato speciale pubblicato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si evince come la squadra di Spalletti sarebbe prima se le gare terminassero al minuto 85. Di seguito i dettagli.

"C’è una classifica curiosa che farà arrabbiare di certo i tifosi del Napoli. Se fermassimo tutte le partite al minuto 85, gli azzurri sarebbero in testa da soli con 70 punti seguiti dal Milan a 69 e l’Inter a 68. Sì perché i ragazzi di Luciano Spalletti in quei minuti finali hanno visto sfumare 4 punti con i pareggi subiti contro Sassuolo e Roma. Invece i gol nel finale di Lazio-Napoli non hanno cambiato il risultato".