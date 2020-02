Scozzafava: "La Coppa Italia per salvare la stagione. Il Napoli deve diventare provinciale per tornare grande"

Monica Scozzafava nel suo consueto editoriale per il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato il momento del Napoli e commentato Inter-Napoli? di questa sera:

"Se esiste una speranza di salvare una stagione così altalenante, Rino Gattuso dovrà coltivarla soprattutto nelle gare di Coppa. Che sia quella meno prestigiosa (Italia), che se vinta garantirebbe l’accesso automatico ai gironi di Europa League, o meglio ancora, il sogno proibito (quasi impossibile) di quella con le grandi orecchie che si chiama Champions (prossima la doppia sfida con il Barcellona), c’è da restare concentrati e soprattutto adeguarsi alla nuova dimensione. La sfida in questo momento è proprio questa: il Napoli deve diventare provinciale pur non essendolo più da tanti anni. Non è il massimo, ma il convento ora questo passa. Gattuso ci sta provando a infondere questo tipo di mentalità, e non certo per declassare una squadra abituata ad altra classifica e ad altri risultati, ma perché tutti tornino con i piedi ben stabili in terra. Le belle vittorie contro Juventus e Lazio sono state fondamentali, ma alla luce della mediocre prestazione con il Lecce, hanno sortito un effetto quasi boomerang. Hanno dato l’illusione che la «malattia» era stata superata e che da operai ci si potesse nuovamente comportare da ingegneri. Leggerezze, preziosismi e disequilibri sono stati anche figli di un eccesso di sicurezza (contro una squadra che è nelle zone basse della classifica), sgretolatasi poi all’improvviso dopo il secondo gol incassato. Si corre, si «ringhia» e si lotta per novanta minuti da «provinciali», la superiorità tecnica e la qualità in certe stagioni «disgraziate» diventano un dettaglio. Stasera in Coppa Italia, il Napoli affronta l’Inter alla Scala del Calcio, squadra con l’umore a mille per aver vinto domenica scorsa il derby e con un potenziale tecnico di tutto rispetto. Non starà lì come il Lecce «a palleggiare in faccia», ma farà valere la legge di San Siro. Non servirà vestire l’abito della festa, ma quello da lavoro. Sentirsi piccoli può aiutare a diventare di nuovo grandi".