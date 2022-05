Scontri Spezia-Napoli, Gazzetta: Polizia assente fino allo stop gara. Perchè mettere le due tifoserie nella stessa Curva?

Calcio Napoli - L'edizione della Gazzetta dello Sport racconta gli scontri avvenuti durante Spezia-Napoli allo stadio Picco. Il quotdiano si sofferma in particolar modo sulla scelta piuttosto strana di mettere nello stesso settore, la curva Piscina, le due tifoserie visti i precedenti.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Ogni fazione accusa l’opposta di essere stata provocata. Nella curva Piscina - divisa in due fra le tifoserie: perché, visti i precedenti? - si capisce che già il clima è pesante. I cori fra le fazioni diventano sempre più minacciosi (bruttissimo uno su Maradona morto), finché dopo 3’ di gara comincia il lancio di fumogeni: ogni candelotto viene ripreso e rilanciato pericolosamente da una parte all’altra. La tensione sale, ma non si vedono forze dell’ordine in quel settore. Arriveranno quando l’arbitro Marchetti al 12’ sospenderà la gara".