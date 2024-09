Scontri a Cagliari, puniti anche tifosi del Napoli che non c'entravano nulla! Trasferta vietata a chi nemmeno c'era

Imminente la decisione ufficiale: la partita Juventus-Napoli sarà vietata ai tifosi napoletani residenti in Campania per volontà del CASMS e dell'Osservatorio dopo gli incidenti avvenuti sugli spalti della Domus Arena durante Cagliari-Napoli

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa notare come a pagare saranno anche tifosi del Napoli che con gli scontri di Cagliari non c'entravano nulla e che a Cagliari nemmeno c'erano.

Nonostante la fidelity card, nonostante in molti neppure fossero alla Unipol Domus di Cagliari. Poiché non si è capaci di individuare i responsabili dei gesti assurdi - e di cacciarli per sempre dagli stadi - si colpiscono anche le persone che non c’entrano nulla.

Ultime notizie. La trasferta infatti sarà vietata non solo ai residenti di Napoli e provincia ma a tutti i residenti in Campania, "in maniera indiscriminata".