Sconcerti: "Icardi sarà l’affare più importante del mercato, con Milik a Napoli coppia devastante per forza e qualità"

Il caso Icardi è profondamente cambiato ma viene ancora trattato come cinque mesi fa, cioè una complicanza di caratteri. Oggi è molto di più, secondo quanto racconta Mario Sconcerti sull’edizione odierna del Corriere della Sera:

“Icardi sarà l’affare più importante del mercato dovunque andrà a giocare in Italia. Costa la metà di un anno fa e vale la metà di quanto varrà l’anno prossimo. Se lo affiancassimo a Ronaldo nella Juve, a Milik nel Napoli, a Dzeko nell’Inter, a Piatek nel Milan, o se anche solo lo prendessero Roma e Lazio, avremmo coppie di attacco formidabili, devastanti per forza e qualità. Ne consegue che adesso l’Inter sta cercando di rinforzare gli avversari incassando la metà del prezzo. È troppo. Credo convenga chiedersi di nuovo se non esiste una soluzione migliore”