Sconcerti annienta Sarri: "Temo che non faccia paura! Se rendete inutile la parola, di lui resta solo il suo fanatismo muto, irreale e virtuale"

Notizie calcio - Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, analizza la terza giornata di Serie A sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano:

"Cosa c’è di vero in questa classifica? Due cose: il buon uso del calendario fatto dall’Inter e l’evidente difficoltà della Juve. C’è qualcosa che tiene ancora lontani Sarri e la squadra. Se rendete inutile la parola, di Sarri resta solo il suo fanatismo muto, cioè irreale, virtuale. Così, lenta, arriva l’anarchia. Lo si sente dall’odore di sbagliato che si sente in campo. Temo che Sarri non faccia paura, voglia solo convincere il suo prossimo. L’approccio è giusto sempre in base alla terra che lo accoglie. La Juve oggi è satura di situazioni, non accetta più sermoni. Infatti fa quel che vuole. Con una Juve così piena di noia diventa un campionato incompleto, può venire in mente ad altri di riempirlo. Si può? Direi di sì"