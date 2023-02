Scippo striscione Fedayn Roma, CorSport rivela: i napoletani si sono dichiarati estranei ai fatti

Calcio Napoli - "Se lo vediamo domenica al Maradona, scoppia la guerra civile" hanno scritto in un blog ed in alcune chat alcuni ultras della Roma convinti che lo striscione rubato ai fedayn da parte dei sostenitori della Stella Rossa avesse i rivali del Napoli come veri e propri mandanti. Il Corriere dello Sport questa mattina ha pubblicato alcuni dettagli inediti a riguardo:

"Secondo i romanisti, la responsabilità dei napoletani sarebbe quella di aver aiutato i serbi nella logistica, indicando tempi e modalità dell'attacco. Versione che i tifosi azzurri hanno smentito nei primi interrogatori della Digos, dichiarandosi estranei ai fatti"