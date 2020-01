Sciopero Ultras Napoli, il sindaco De Magistris conferma: si tenta la strada della mediazione

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si concentra anche sulle vicende legate allo sciopero del tifo:

Il Napoli, con tre gare in casa in otto giorni, spera di riconquistare il San Paolo. In campionato gli azzurri vengono da una striscia negativa a Fuorigrotta, hanno perso tre gare consecutive contro Bologna, Parma e Inter, non accadeva da vent’anni ma contro il Perugia in Coppa Italia sono tornati a vincere in casa, non succedeva dalla sfida contro il Genk del 10 dicembre scorso. Martedì c’erano circa 14 mila spettatori, ci sono stati anche dei disservizi tecnici che hanno impedito l’acquisto dei biglietti nelle ore precedenti alla gara. Al momento l’atmosfera al San Paolo non cambierà, lo sciopero del tifo contro l’applicazione del regolamento d’uso continua, l’amministrazione comunale sta provando la strada della mediazione, l’ha confermato anche il sindaco De Magistris in un incontro con l’avvocato Emilio Coppola che si sta occupando delle istanze legali di molti tifosi a cui sono state contestate delle violazioni. L’assessore allo Sport Ciro Borriello sta lavorando alla costruzione di un tavolo tra le parti, entro fine mese dovrebbe esserci l’audizione in Commissione Sport sia dei tifosi che della Ssc Napoli.