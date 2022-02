Tuttosport - L'Inter si affida anche alla scaramanzia per Napoli: tre cose fanno ben sperare i nerazzurri

Notizie calcio Napoli - L'Inter si affida anche alla scaramanzia per avere la meglio sul Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport scrive come nei nerazzurri ci siano dei precedenti positivi a Napoli guardando il passato di Edin Dzeko e Lautaro Martinez, entrambi sono andato a segno contro gli azzurri. In più sulla panchina ci sarà Farris, il vice di Simone Inzaghi (squalificato), che l'ultima volta che ha guidato l'Inter fu contro l'Empoli ed il risultato fu favorevole alla sua squadra.

Scaramanzia Inter per gara con il Napoli