Scandalo Juventus, provvedimento clamoroso nei confronti di McKennie, Dybala e Arthur! Si vocifera ci fossero altri calciatori bianconeri

Ultime Serie A - McKennie, Dybala e Arthur in punizione: niente derby. Si va verso un provvedimento disciplinare clamoroso da parte della Juventus per i tre calciatori sorpresi dai Carabinieri alle 23.30 di mercoledì nella villa del centrocampista statunitense dove era in corso una festa con una ventina di invitati. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Oltre ai giocatori, moglie, fidanzate e amici. Tutti insieme nonostante la zona rossa oltre il limite previsto dal coprifuoco. Da qui la reazione da parte della società, letteralmente furiosa e intenzionata a non fermarsi alla semplice, ma comunque salata, multa e a usare il pugno di ferro. Attorno alle 23.30 i Carabinieri, si pensa avvisati da qualcuno, hanno suonato al cancello della villa: hanno constatato che era in corso una festa e hanno multato i presenti per la violazione delle norme anti-Covid. Una decina in tutto quelli rimasti, visto che sembra che alcuni dei partecipanti avessero lasciato l’abitazione poco prima. E, tra questi, si vocifera ci fossero altri calciatori bianconeri"