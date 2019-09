Scandalo Juve, nuove intercettazioni: "Agnelli ha incontrato la famiglia Dominello a Napoli, diglielo che vi rompiamo il c...!"

Notizie Calcio - Scandalo Juventus, continuano a venir fuori sempre nuovi dettagli sui rapporti fra società e criminalità organizzata. Sono strani i rapporti che tornano attuali nei verbali dell'ordinanza eseguita ieri.

Il gip Rosanna Croce scrive:

"Quando Pairetto annuncia ai capiultrà l'intenzione di ridurre a 50 i biglietti per i Drughi per la trasferta di Amsterdam in Champions League del 10 aprile 2019, Pairetto viene preso in disparte dai capiultrà. «Diglielo (inteso al presidente Agnelli) che noi ci ricordiamo tutto di quando lui, D'Angelo e Marotta hanno incontrato la famiglia Dominello a Napoli e che adesso saremo noi a chiamare Report, così vi rompiamo il c...». Minacce esplicite di svelare chissà quali altarini dei dirigenti della pluriscudettata società torinese: «Quelli che stanno in carcere non vedono l'ora di confermare quello che noi diremo». Da ieri in carcere, sul fronte dei tifosi, ci sono quasi tutti". Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.