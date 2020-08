Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul possibile scambio Meret-Sirigu proposto dal Toro al Napoli: "Un discorso analogo è in piedi con il Napoli, ma in questo caso sono gli azzurri a essere perplessi di fronte alla richiesta del Toro: scambio di prestiti con Meret. Una soluzione che convince i vertici granata sul piano tattico, per quanto la questione relativa a un rientro alla base di un Sirigu ormai 34enne resti in piedi".