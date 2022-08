Scalpita Olivera, segnali di crescita importanti: chance contro l'Espanyol

L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sui segnali positivi lanciati dal nuovo acquisto Olivera.

Gli azzurri, intanto, si preparano alla sfida contro l’Espanyol. Spalletti potrebbe dare spazio inizialmente ai giocatori subentrati nella ripresa contro il Girona. Tra questi scalpita Mathias Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano ha mostrato mercoledì segnali di crescita dal punto di vista della condizione e vuole ripetersi. Finora si è visto poco per una distorsione al ginocchio rimediata in nazionale che lo ha rallentato a Dimaro-Folgarida. Si è messo alle spalle il problema fisico ed è pronto a mettersi in mostra. La gara contro l’Espanyol può essere l’occasione propizia.