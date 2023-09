"Sbaglia il rigore e nel reagire contro Garcia" Osimhen deludente con il Bologna: i voti dei quotidiani

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Osimhen al termine di Bologna-Napoli:

Corriere dello Sport 5. Il migliore ed anche il peggiore. Faccia pace con la dea bendata che, dopo la traversa di Braga, l’inchioda al palo costruito da sé, sulla imbucata di Raspadori. Sbaglia il rigore, sbaglia a reagire in quel modo vistoso e plateale con Garcia.

II Mattino 5. Il rigore che sbaglia in maniera clamorosa lo rende l’eroe capovolto del pomeriggio. Lucumi resta di sasso sullo scatto con cui prende il palo (5’) ma è impressionante come sia capace di arrivare sempre prima di qualsiasi avversario. Esce imprecando. Non va bene.

Gazzetta dello Sport 5. Il rigore sbattuto fuori è dirimente nel giudizio. Ma è lui l'unica soluzione offensiva del napoli, cercato troppo con palla addosso e non nello spazio.